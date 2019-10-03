Соратника Медведчука обвинили в терроризме

03.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

СБУ предъявила формальному собственнику телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK», народному депутату Украины Тарасу Козаку обвинения в терроризме и легализации незаконных средств.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня сегодня допрашивали по трём статьям – терроризм, финансирование терроризма и легализация средств, полученных преступным путём. Спрашивали о телемосте, задавали разные вопросы.

Хочу сказать, что власть не останавливается. Вчерашнее голосование в Верховной раде показало, что фракция «Слуга народа» вместе с президентом работает против оппозиции, против телеканалов, против партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Потому что вчера продлили полномочия нелегитимного Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Это было очень быстро сделано, потому что эти решения были незаконными», – сказал нардеп.

Также он пообещал привлечь к происходящему международные организации и иностранных журналистов.

«Со времён независимости Украины не было такого, чтобы закрывались телеканалы. Посмотрим, как это всё будет. Эти решения в плюс власти не пойдёт. Мы будем обращаться в международные организации и выходить на журналистов всего мира, будем освещать всё, что делается с нашими телеканалами. Никакого обоснования нет, всё высосано с пальца», – добавил Козак.

Напомним, ранее Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию лишил цифровой лицензии на вещание телеканал «112».

Также отметим, что отмена депутатской неприкосновенности, по мнению бывшего первого замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина, нужна украинскому президенту, прежде всего, для репрессий против оппозиции.