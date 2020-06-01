Украина до конца исполнит роль политической и военной жертвы США – эксперт
Вашингтон использует Украину в качестве разменной монеты – как в своих внутриполитических махинациях, так и в войне против России.
Об этом в эфире телеканала TV Center заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Опыт политической борьбы США показывает, что политические круги США готовы использовать любой предлог для борьбы со своими оппонентами.
Надуманный, как это было с «вмешательством» России в избирательный процесс в Америке, или более реальный, это махинации США на украинском экономическом и государственном пространстве. Это было, это есть и это будет. Пытаться использовать будут, насколько эффективно – мы увидим.
Первая попытка использовать украинские махинации против Трампа оказалась неудачной. Сейчас, если будет серьёзная попытка со стороны сторонников Трампа использовать те факты, которые стали известны, против нынешнего кандидата в президенты Байдена, мы увидим результаты», – отметил он.
Также эксперт считает, что в американской внутриполитической повестке ещё долго будут разбирать межгосударственный коррупционный скандал Порошенко-Байдена.
«Попытка использовать фейк о том, что Россия повлияла на американские выборы – впоследствии оказалось, что она не выдерживает проверки фактами, но вопрос ещё не закончен.
То есть, налицо два явления: попытка использовать любые реальные или выдуманные события для политической борьбы. Второе – то, что они не прекращаются никогда, а их успех не всегда гарантирован.
Так что эта возня насчёт украинских дел будет продолжаться в политической жизни США, до выборов и после выборов», – резюмировал Кедми.
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