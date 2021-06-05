Украина добивается постоянного присутствия американских подразделений на всей территории

05.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Киев намерен заключить с Вашингтоном двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Отмечается, что проект документа уже передан американской стороне.

«Если он будет одобрен Белым домом и подписан Вашингтоном и Киевом, это ознаменует не только новый формат взаимоотношений Украины и Соединенных Штатов: ситуация в сфере безопасности для нашей страны пусть и незначительно, но все же изменится. Подготовленный украинской стороной проект соглашения предусматривает не только тренинги украинских военнослужащих американскими инструкторами, совместные учения или поставки вооружения — все это есть и сейчас. Украинская сторона закладывает в документ принцип постоянного ротационного присутствия американских подразделений на всей территории Украины. Это, конечно, не убережет нашу страну от российских танков. Но все же повысит для России риски вторжения в Украину», – пишет издание.

По информации «ЗН, в офисе президента хотят, чтобы соглашение было подписано до конца текущего года. Проект документа был передан американской стороне еще в середине весны, однако ответ из Вашингтона пока не пришел. При этом утверждается, что Госдеп занимает нейтральную позицию в отношении соглашения, а Пентагон поддерживает его подписание.

Также указывается, что решение США будет зависеть не столько от рекомендаций американских ведомств, сколько от позиции Белого дома, которую во многом определит результат встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Минобороны Украины надеется на помощь США в войне с Россией.

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