Украина добивается реабилитации Гитлера по всей Европе – эксперт

24.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Реабилитация Киевом нацизма на государственном уровне, продолжаемая во время руководства нового президента Владимира Зеленского, является «первой ласточкой» глобальных деструктивных процессов по всей Европе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер движения «Суть времени», писатель и публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она поставила Бандеру во главе угла сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что эта элита вошла в процесс. Во-вторых, потому что украинскую идентичность стали строить так, что она могла быть построена только вокруг бандеровского бреда, изымание русской советской истории сразу сделало это ущербным. И, наконец, есть далеко идущие планы.

В этом смысле, то, что происходит на Украине – первая ласточка большого процесса. А процесс этот странным образом прост: чем больше идет декоммунизация, тем выше акции Гитлера, потому что все они понимают, что Гитлер – это главный борец с Россией и коммунизмом, со всем, что они ненавидят.

Поэтому я лично жду, что в ближайшие десять лет произойдет условная реабилитация Гитлера, и что эти радикальные силы могут захватить власть в Европе и не только в Европе. И тогда вокруг этого вектора может объединиться новый геополитический блок. В воздухе пахнет этим мерзким объединением», – отметил Кургинян.

Напомним, ранее политолог, эксперт Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич заявил, что Израиль должен защитить достижения антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом, который снова поднимает голову в современном мире и пытается восстановить свои позиции.