В Москве выступили с важным призывом к израильским властям

23.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Израиль должен защитить достижения антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом, который снова поднимает голову в современном мире и пытается восстановить свои позиции.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог, эксперт Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большие события предстоят в Израиле. Мне хотелось бы обратиться к Израилю, к руководству, к общественности. Надо защитить две основополагающие вещи, это наследие антигитлеровской коалиции и Нюрнбергский процесс. Надо их защитить. Если эти два столпа рухнут, то мы очень многие вещи обесценим и как бы восстановим страшный предвоенный статус-кво. Ни в коем случае!», – отметил эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что 13 января председатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель опубликовала пост в Твиттере, призвав общественность «почтить память жертв бегства немецкого народа от наступающей Красной Армии».