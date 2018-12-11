Украина добровольно лишила себя права свободного судоходства в Азовском море

11.12.2018

Поскольку Украина выходит из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, то автоматически теряет силу и договор по Азовскому морю и Керченскому проливу.

Об этом в своем телеграмм-канале пишет близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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По его словам, подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной затруднит и без того непростые переговоры о предотвращении провокаций и нормализации обстановки в азово-керченском регионе.

“Эти переговоры начались сегодня в Берлине на уровне помощников и советников лидеров Нормандской четверки по решению В. Путина и А. Меркель, – отмечает Чеснаков. – Дело в том, что расторгаемый Украиной Договор о дружбе от 97 г. является основой целой системы договоров и соглашений между Москвой и Киевом. И его прекращение разрушает эту систему. В частности, Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ссылаясь на который Украина требует свободного прохода через Керченский пролив, также является частью этой системы. Его подписали в 2003 году в развитие Договора о дружбе”.

Политолог напоминает, что в преамбуле Договора об Азовском море и Керченском проливе прямо сказано, что стороны руководствуются при его заключении положениями Договора о дружбе.

“Теперь, когда Украина выходит из Договора о дружбе, Договор об Азовском море и Керческом проливе лишается своей юридической основы, правового и политического источника. Фактически разрушается. Нет Договора о дружбе – нет Договора по Азовскому морю и Керченскому проливу. Такова юридическая и политическая логика, причинно-следственная связь. Таким образом, Украина сама себя лишает права свободного судоходства в этом регионе”, – резюмирует Чеснаков.

Отметим, что принятый украинском парламентом закон о прекращении действия договора с РФ подписан президентом и вступил в законную силу.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, эксперты предупреждают, что инициированный президентом Порошенко разрыв Договора о дружбе с Россией делает возможным пересмотр границ между государствами.