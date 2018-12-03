Порошенко повторно расторгает уже расторгнутый им договор о дружбе с Россией

03.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Проект Закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, внесен Президентом Украины на рассмотрение парламента, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

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Глава Украины определил этот законопроект, как неотложный.

Документ передан на рассмотрение руководства парламента. Однако в открытом доступе его еще не обнародовали.

Напомним, 19 сентября Порошенко уже подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФ.Затем Петр Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.

Ситуацию прокомментировал на своей страничке в соцсети бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

“Скажите кто-то Петру Алексеевичу, что он уже давал команду не продлевать договор «о дружбе» с Россией. И что это было 30 сентября. А то совсем заработался Президент..

Сегодня , 3 декабря, снова здорова, – опять Гарант внёс Закон о прекращении договора «о дружбе» с Россией.

Если так пойдет, то до выборов возможны следующие варианты:

– указ разорвать (физически) Договор;

– решение СНБО растоптать договор;

– постановление КМУ (Минсоц) о необходимости съесть договор;

– приказ МО расстрелять договор из установки «гиацинт»;

– приказ ВМФ утопить договор;

– рішення віче на Майдані – активістам залити договір зеленкою!”, – иронизирует Куликов.