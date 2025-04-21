Украина должна признать поражение и пройти через депрессию, чтобы сохраниться – Дацюк

Анатолий Лапин.  
21.04.2025 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Украинская власть уверенно ведет страну к гражданской войне и этническим чисткам.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть уверенно ведет страну к гражданской войне и этническим чисткам. Об этом в...

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«Речь не может идти об переосновании, речь может идти о резервации, сохранении, закреплении того, что имели, возвращении в глубины, к традиционности, – это я так аккуратно говорю, потому что можно же сказать другими словами, и в этом контексте, даже если были такие попытки переоснования до войны, то сейчас нет тех, кто готов переосновать.

Потому что мы должны пройти другой этап: депрессии, разочарования, признания поражения, признания ошибок, которые привели к поражению, и вот тогда, возможно, поиск переоснования. Но все, что я только что сказал, это потребует целого этапа. То, что мы видим и то, что говорит президент — это курс к дальнейшему расколу общества, к этническим чисткам, к гражданской войне. И этот курс не останавливается, этот тренд становится все более ярким», – заявил Дацюк.

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