Украина движется к редкому явлению – штурму границ изнутри

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Если Владимир Зеленский не откроет границы, это может привести к массовым беспорядкам и попыткам прорваться силой.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не откроют границы – люди будут прятаться, откроют границы – убегут. Во всяком случае, часть из них. Но границы, судя по всему, не откроют. Значит, мы переживем очень редко встречающееся явление, когда будут штурмовать границы. В том числе с оружием. Мы такого еще не видели. Но можем увидеть эту ситуацию», – сказал Дацюк.

Он подчеркнул, что Украине пора отказаться от национализма, заменив его каким-то мультикультурным проектом.