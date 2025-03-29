Украина движется к редкому явлению – штурму границ изнутри

Вадим Москаленко.  
29.03.2025 12:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Если Владимир Зеленский не откроет границы, это может привести к массовым беспорядкам и попыткам прорваться силой.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Владимир Зеленский не откроет границы, это может привести к массовым беспорядкам и попыткам...

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«Не откроют границы – люди будут прятаться, откроют границы – убегут. Во всяком случае, часть из них. Но границы, судя по всему, не откроют.

Значит, мы переживем очень редко встречающееся явление, когда будут штурмовать границы. В том числе с оружием. Мы такого еще не видели. Но можем увидеть эту ситуацию», – сказал Дацюк.

 

Он подчеркнул, что Украине пора отказаться от национализма, заменив его каким-то мультикультурным проектом.

«С этими вещами нельзя шутить. Если вы сделали ставку на очень ограниченное видение своего будущего, а значительной части граждан вашей страны, эта ставка не нравится, они не будут воевать со своими, они просто отсюда уйдут, как сделали уже очень много людей.

Если мы сейчас не меняем ставку с национал-патриотическую на некую стратегическую, на общий широкий проект, то так и будет», – добавил философ.

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