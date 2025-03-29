«Зеленский – легитимный»: Европа ожидаемо отвергла идею Путина о временном управлении ООН на Украине

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Из Европы поступила первая реакция на свежее предложение Владимира Путина обсудить введение «временного управления» на Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы, по его словам, обеспечить проведение выборов и создать «дееспособное правительство», с которым можно было бы подписывать международные соглашения.

Как следует из заявления представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, Берлин отверг это предложение Путина.

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Немецкий чиновник подчеркнул, что с точки зрения ФРГ Владимир Зеленский остаётся легитимным президентом Украины и именно он представляет свою страну в переговорах. По словам Хебештрайта, «регулярные атаки России по украинской территории свидетельствуют, что Москва не заинтересована в демократии».

В Еврокомиссии также назвали инициативу Путина «пропагандой». Представитель ЕК Анита Хиппер заявила, что ЕС поддерживает Украину и сосредоточен на «достижении справедливого мира». Она также снова пригрозила Путину «международным розыском за военные преступления».

При этом, как пишет таблоид Bild, по данным немецкой разведки, РФ якобы готовится к большой войне с НАТО.

В новом докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера говорится, что российские власти, по всей видимости, готовятся к масштабной войне против НАТО. В отчете речь идет о том, что Кремль воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.

По данным немецкой разведки, к концу десятилетия Россия может быть полностью готова к «широкомасштабной конвенциональной войне». При этом, по оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может «проверить НАТО» ограниченной военной операцией против одной или нескольких стран блока, чтобы выяснить, насколько серьезно союз отнесется к своим обязательствам.

В докладе подчеркивается, что несмотря на сосредоточенность российских войск в Украине, российские военно-воздушные силы и флот остаются боеспособными.

«Если война на Украине закончится, российские части могут быть быстро переброшены к границам со странами Балтии. Также в документе отмечается, что «российские потери восполняются», а оборонная промышленность страны производит больше, чем требуется для текущего конфликта», – говорится в документе.

Также немцев беспокоят растущие в рекордном темпе военные расходы России— в 2025 году они достигнут около 120 миллиардов евро, что составляет более 6% ВВП. По сравнению с 2021 годом военный бюджет фактически увеличился в четыре раза. По планам Кремля, численность армии должна вырасти до 1,5 миллиона человек, а объемы вооружения и техники на границе с НАТО — увеличиться на 30–50%.