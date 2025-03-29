«Зеленский – легитимный»: Европа ожидаемо отвергла идею Путина о временном управлении ООН на Украине

Сегей Рыжов.  
29.03.2025 11:23
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, Дипломатия, ЕС, ООН, Политика, Россия, Украина


Из Европы поступила первая реакция на свежее предложение Владимира Путина обсудить введение «временного управления» на Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы, по его словам, обеспечить проведение выборов и создать «дееспособное правительство», с которым можно было бы подписывать международные соглашения.

Как следует из заявления представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, Берлин отверг это предложение Путина.

Из Европы поступила первая реакция на свежее предложение Владимира Путина обсудить введение «временного управления»...

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Немецкий чиновник подчеркнул, что с точки зрения ФРГ Владимир Зеленский остаётся легитимным президентом Украины и именно он представляет свою страну в переговорах. По словам Хебештрайта, «регулярные атаки России по украинской территории свидетельствуют, что Москва не заинтересована в демократии».

В Еврокомиссии также назвали инициативу Путина «пропагандой». Представитель ЕК Анита Хиппер заявила, что ЕС поддерживает Украину и сосредоточен на «достижении справедливого мира». Она также снова пригрозила Путину «международным розыском за военные преступления».

При этом, как пишет таблоид Bild, по данным немецкой разведки, РФ якобы  готовится к большой войне с НАТО.

В новом докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера говорится, что российские власти, по всей видимости, готовятся к масштабной войне против НАТО. В отчете речь идет о том, что Кремль воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.

По данным немецкой разведки, к концу десятилетия Россия может быть полностью готова к «широкомасштабной конвенциональной войне». При этом, по оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может «проверить НАТО» ограниченной военной операцией против одной или нескольких стран блока, чтобы выяснить, насколько серьезно союз отнесется к своим обязательствам.

В докладе подчеркивается, что несмотря на сосредоточенность российских войск в Украине, российские военно-воздушные силы и флот остаются боеспособными.

«Если война на Украине закончится, российские части могут быть быстро переброшены к границам со странами Балтии. Также в документе отмечается, что «российские потери восполняются», а оборонная промышленность страны производит больше, чем требуется для текущего конфликта», – говорится в документе.

Также немцев беспокоят растущие в рекордном темпе военные расходы России— в 2025 году они достигнут около 120 миллиардов евро, что составляет более 6% ВВП. По сравнению с 2021 годом военный бюджет фактически увеличился в четыре раза. По планам Кремля, численность армии должна вырасти до 1,5 миллиона человек, а объемы вооружения и техники на границе с НАТО — увеличиться на 30–50%.

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