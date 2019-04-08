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08.04.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Россия, Украина
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«Украина – это смерть»: Донбасс хочет воссоединения с Россией

Цель Донбасса – воссоединение с Россией в качестве полноправного члена, интеграция уже реализуется. Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс должен вернуться на Родину полноправным членом. Другого благоприятного пути для Донбасса я не вижу. Всё, что дала нам Украина, и даёт по сегодняшний день – это снаряды, разрушения, масса погибших, раненых, и блокада», – сказал руководитель.

«Донбасс сегодня смотрит в сторону России. Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы всё быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и относимся с пониманием к тому, что наш путь тяжелее и тернистей. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идём», – заверил глава ДНР.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская пообещала, что Донбасс будет полноправным субъектом России.

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