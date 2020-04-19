«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт

19.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Польша уже не потянет Западную Украину в своём составе, однако от заробитчан не откажется.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Польша заберёт Западную Украину (ЗУНР) под свой протекторат, Евросоюз всю Украину забрать не сможет», – зачитал Романенко комментарий зрителя.

«Вот, сами подумайте, какой бред вы несёте. В каком плане: никто сейчас не знает, какое будущее ЕС, какое будущее Польши. Даже Польше сейчас это зачем? Польша сейчас думает о том, как не получить бюджетный дефицит и как закрыть дырки, потому что, если она получит ещё прицепом 10 миллионов из «Схидных Кресив», то эта Польша утонет. Она нас опять не потянет», – отмахнулся Романенко.

«Вся проблема в том, что мы настолько токсичные, и мы настолько бестолковые, что любой, кто с нами связывается, получает пробоину в дырку – это торпеда. Украина – это торпеда, ты берёшь торпеду, и она тебя обязательно взорвёт и потопит.

Мы Польшу уже топили несколько раз. Поэтому поляки, если у них будет инстинкт самосохранения, они не будут нас брать на буксир. Заробитчан будут брать, потому что нужно», – заявил киевский политолог.