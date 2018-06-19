19.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина еще больше отдалилась от НАТО

Украину не возьмут в НАТО даже если за Северо-Атлантический альянс будут выступать все 100 процентов граждан страны.

Об этом в эфире программы «Игра в классику» заявила глава парламентского комитета по иностранным делам, депутат Верховной Рады Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, сегодня Украина находится дальше от НАТО, чем это было еще 10 лет назад.

«Даже если будет 100% поддержки граждан, что мы хотим в НАТО, это не значит, что НАТО нас примет. 10 лет назад на саммите в Бухаресте, когда и Украине, и Грузии уже в совместном документе, в 23-й статье было записано, что члены Альянса готовы предоставить нам План действий по членству в НАТО, тогда мы были ближе к ПДЧ, чем сейчас. На саммите, который состоится в Брюсселе 11-го июля, мы боремся за то, чтобы состоялась встреча президента с главами государств в рамках комиссии «Украина-НАТО», продумываем разные возможности, как с Грузией это сделать. Грузия сейчас ближе к членству в НАТО, чем мы», – заявила Гопко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве с ужасом ждут провала Украины на саммите НАТО.