Украина: Если постоянно называть человека свиньей, он захрюкает

29.11.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Однажды, еще в начальных классах, сын вернулся из школы перепуганный и с кучей вопросов: «Что делать? Нам рассказали какой-то ужас, и по этому ужасу сочинение надо писать». Оказалось, что на уроке украинской литературы учительница читала детям рассказ, по словам ребенка, следующего содержания: «В какой-то деревне дружили два мальчика младше меня, а потом вдруг один другого зарубил и съел. По частям. Вместе с глазами». Ноябрь тогда шел к концу: «Все понятно, — подумала я, — в школе по разнарядке голодомор празднуют. Неистово». И, видимо, такую дичь тогда детям зачитывали, что ее не было даже в шизофреническом учебнике «за новою програмою», чтобы родители не увидели и не разнесли школу в пух и прах. И сочинение им еще подавай! «Пусть ставят двойку, — ответили мы с отцом хором, — сочинение про извращения ты писать не будешь».

Еще раз отмечу — речь шла о младшей школе, том возрасте, когда дети впервые сталкиваются с правдой жизни в «Каштанке» или «Льве и собачке» (хотя из украинской программы образования они исключены), когда некоторые еще и читать-то толком не умеют и таблицу умножения еще не прошли… И на эту почву — нате, получите некрофильскую графоманию какого-то выдатного маньяка Украины!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Но так это и происходит. Поэтому, успевшие вовремя чухнуть из Украины с детьми, правильно сделали.

Но суть в другом. Как известно, если постоянно называть человека свиньей, то рано или поздно он захрюкает. В украинском варианте даже буквально. Я о том, что кто-то ведь написал тогда сочинение! И под диктовку молодых родителей, продукта постсоветской Украины, раскрыл в его конце «тэму та идэю» — во всем виноват москаль! А то вдруг вы спросите, кто эти гоблины, ежегодного устраивающие факельные шествия по случаю взлелеянного украинской властью голодомора, и почему их так много? Так это просто отличники! И хорошисты. Они отучились в школе, только и всего — вдумчиво и физиологично расписывали, как есть детей, и однозначно любили новую украинскую историю. Это вы до сих пор не привыкли к понатыканным еще Ющенко голодоморным памятникам, и плюетесь, проходя мимо них — «Это нам сейчас жрать нечего!» — а гитлерюгенды с этим всем родились и выросли.

Так что вот она — Матрица! Ежегодные некрофильские ритуалы по поводу голодомора, который Украина придумала отмечать в последнюю субботу ноября.

Одновременно с акцией в Киеве, в ходе которой штурмовики «Нацкорпуса» забросали дымовыми шашками посольство России, аналогичный шабаш прошел и в Одессе — под консульством РФ. Здесь нацисты также жгли дымовые шашки и держали плакаты «Помним, кто наш враг». Такой себе цирк без зрителей в выходной день. Потом, может, секретарша с уборщицей консульства и посмотрят запись с камер видеонаблюдения — поржут.

«Мы не должны забывать свою историю. Более того, необходимо делать все для того, чтобы она не повторилась. Поэтому нужно понимать, что действующая власть РФ не особо отличается от сталинского режима. Чтобы трагические события больше не повторились, мы должны раз и навсегда понять, кто наш настоящий враг», — заявил в микрофон один из организаторов шабаша.

М-да — если воображаемый не только друг, но и враг, то это уже из области психиатрии. Сами накарябали свою историю, и сами врагов назначили. Удобно.

И вот смотрю я на эти рыла — участников акции, и думаю… Ведь, чтобы доехать сюда, данная недоросль наверняка взяля пять гривен на троллейбус у своей недокоммунизированной бабки, которая сейчас сидит, мерзнет, боясь из-за цен на газ АГВ включить. Да и сам «герой» приперся грозить через забор воображаемому Путину потому, что голод заставил. А так, может, гривен 200 дадут — бульонных кубиков накупить можно будет! По акции! А там и новая «скорбота» подоспеет, или «свято» (их на Украине, как тараканов!). А такими темпами и на сто граммов соевой колбасы накопить можно будет, и на клей, чтобы черевики залатать, а там и бабкина пенсия, и вообще «скільки тієї зимки»! А когда бабка, «о та курва савэцька», помрет, ее в окно можно будет поставить, чтобы почтальон с пенсией думал, что «ще не вмерла» и пенсию выдавал…

И в этом — вся суть.

И, кстати, на Украине сейчас голод. Все как полагается — с жертвами.