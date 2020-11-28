Украинские нацисты забросали дымовыми шашками посольство России

28.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве около сотни штурмовиков собрались у посольства РФ на акцию, приуроченную ко дню памяти жертв т.н. «голодомора» – голода 1932-33 годов в УССР, который нынешняя государственная пропаганда трактует как «геноцид украинского народа» с целью истребления желавших выхода из Советского Союза.

Основным организатором мероприятия выступила политическое крыло неонацистского полка «Азов» – группировка «Национальный корпус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бандеровцы установили 33 импровизированных креста, под монотонное перечисление названий вымерших в ходе голода 30-х годов населённых пунктов. Также под стенами посольства были растянуты баннеры с надписями: «Помним, кто наши враги», «Убивали тогда, убивают сейчас».

После минуты молчания главарь киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин назвал «голодомор» трагедией, организованной «коммунистическим московским режимом», которая была направлена на уничтожение «украинской нации».

«Она была ответом на желание украинской нации бороться за собственную идентичность, за самоидентификацию, за собственное государство», – сказал Тамарин.

«Эта больная идея родилась именно в Москве, потому что она панически боялась украинского сопротивления и способности украинцев бороться, – заявил главарь Центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин. – Очень важно помнить эту трагедию, и кто к ней привел. Ведь сегодняшняя путинская Москва является политическим и идеологическим последователем Советского Союза, с теми же целями, методами и ложью. Современная Москва, не достигнув желаемых результатов на фронте, вбрасывает огромные средства в существование пятой колонны на Украине. И только мы, обычные украинцы, должны защитить наше государство от захвата».

«Если в день памяти в каждом окне, кроме свечки, стоит пулемёт, никакого голодомора больше не будет. Слава Украине!» – сказал один из спикеров группировки Алексей Бык.

Также в ходе акции националисты помянули и языковой вопрос.

«У нас такого же цвета кожа, мы такого же роста, такие же бородатые. Единственное, что нас отличает от них, единственный источник нашей культуры – это украинский язык. 300 лет происходит уничтожение украинского языка. А язык – это главное, что даёт силы для нашей идентичности. И сегодня мы видим атаки и реваншистские попытки. Количество украиноязычного контента уменьшается, русскоязычный – растёт. Мы должны овладеть украинским языком и передать его для будущих поколений», – призывал украинский блогер, автор одноимённого канала Нестор Воля.

«Эта мерзкая империя – мы её создали, 300 лет назад наши предки Киево-Могилянской академии! Сто лет назад их наследники, наши прадеды начали уничтожение Российской империи, и наша с вами историческая миссия добить эту вражину, засудить преступления коммуняцкие, большевицкие, путинские! Посадить их на яму, а врагов с оружием похоронить в нашем чернозёме. Слава нации!» – кричал бандеровец.

«Мы никогда не имеем права забывать врагов украинской нации! Слава Украине! Слава нации! Украина превыше всего!» – объявил Сергей Тамарин, после чего за ограждения посольства РФ полетели дымовые шашки, а также зажглись файеры в руках националистов.

«Никогда не будьте равнодушными, – призывал Тамарин на фоне дымящейся территории посольства. – Потому что все те, кого уничтожили во время голодомора, а на их места перевезли мигрантов, все они в исторической ретроспективе потом ходили на референдумы, поддерживали аннексию, поддерживали коммунистов и продолжали и продолжают антиукраинскую политику. Слава Украине!».