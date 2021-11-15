Украина форсирует строительство оснащенной ракетами базы ВМС

Новости Украины

Украина намерена ускорить строительство военно-морской базы на Азовском море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время визита в Бердянск заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников.

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«После окончания поездки мы проведем подробный анализ текущей ситуации. Будут даны соответствующие поручения, чтобы ускорить строительство базы ВМС в Бердянске», – пообещал министр.

Он также назвал «крайне актуальным» тот факт, что на вооружении ВМС Украины есть противокорабельный ракетный комплекс «Нептун».

В свою очередь «Независимая газета» обращает внимание, что «Нептуны» разработаны на базе советской ракеты Х-35, модификации которых до сих пор стоят на вооружении не только России, но и ряда других стран.

«Нептуны» снабжены новой системой управления, разработанной киевским конструкторским бюро «Луч». Это КБ считалось авторитетным учреждением в советском оборонно-промышленном комплексе и до сих сохраняет свои позиции. Дислокация «Нептунов» в Бердянске – это прямая угроза безопасности судоходства и дислоцированным в Азовском море стратегическим объектам РФ. В том числе для российских военных гарнизонов в Ейске, Темрюке, а также судов и кораблей Черноморского флота», – отмечает издание.

Отмечается, что российское руководство будет искать ответ на новые угрозы, симметрично отвечая на них.

«Не секрет, что и Россия на юге наращивает свою военную инфраструктуру. На кораблях и субмаринах Черноморского флота (ЧФ) размещены крылатые ракеты большой дальности «Калибр», способные поражать цели на расстоянии до 2500 км на земле и более 300 км на море. В составе береговых войск задействованы соединения противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», которые по своим тактико-техническим характеристикам сходны с ПКР «Нептун», – уточняет газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», новый советник главкома ВСУ угрожает топить Черноморский флот ракетами «Нептун».