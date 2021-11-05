Получивший «корочку» Ярош: «Нептунами» будет топить Черноморский флот»

05.11.2021 13:47 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина будет топить корабли Черноморского флота, представляющие для нее опасность, когда произведет нужное количество ракетных комплексов «Нептун».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил основатель экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош, назначенный советником командующего ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, украинский нацист пожаловался, что на построение украинского флота выделяется слишком мало денег.

«Я познакомился с командующим украинского флота – это, на мой взгляд, абсолютно адекватный адмирал, который имеет видение разворачивания флота. Соответственно, несмотря на то, что мы не можем, к большому сожалению, в связи с тем, что очень мало средств выделяется на то, чтобы расстраивать флот, но существуют сценарии, как малыми силами можно сдерживать врага на море. По любому, эта информация в общем доступе, это те же самые «Нептуны», противокорабельные ракеты», – сказал экстремист.

«Очень желательно, чтобы как можно больше, необходимое количество дивизионов этих ракетных систем было поставлено на вооружение Украины. Потому что это очень хорошее средство сдерживания. То есть, мы даже не имея флота, с берега можем контролировать Черноморский флот Российской Федерации, топить их корабли в случае такой необходимости, в случае попыток проведения ими десантных операций, потому что мы имеем несколько десантно опасных направлений», – заявил Ярош.