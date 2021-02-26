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26.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
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Украина готовит блицкриг в Донбассе


Перед попыткой военным путем победить ЛДНР Украина намерена подвергнуть репрессиям всех политически неблагонадежных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Дмитрий Стешин.

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По его мнению, именно для этого в украинский парламент внесена инициатива о поражении граждан страны в правах и уголовном наказании за «коллаборационизм».

«Одно можно сказать точно – ТАКОЕ не принимают просто так, на ровном месте. Причина может быть только одна – Украина готовится блицкригу на Донбассе и перед этим репрессирует всех недовольных и «неблагонадежных». Остальные – испугаются сами. Проблема лишь в том, что таких на Украине слишком много. Можно просто надорваться», – считает Стешин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа депутатов Верховной рады от партии Владимира Зеленского зарегистрировала законопроект, который предусматривает ликвидацию партий, общественных организаций и прочих объединений по обвинению в «коллаборационизме». Ранее осужденные по данной статье граждане будут поражены в политических правах на долгие годы.

Более подробно смотрите: Сочувствующих России украинцев заставят бежать или посадят в тюрьму.

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