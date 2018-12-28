Просмотров:
Украина готовит боевые беспилотники для удара по ДНР
Украинское командование направило в Донбасс более 50 беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для нанесения ударов по военным и гражданским объектам ДНР.
Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По его словам, в число переданной ВСУ техники входят более 50 единиц беспилотных летательных аппаратов, которые прямиком были направлены в зону «ООС».
«По имеющейся информации, в настоящее время ведется работа по переоборудованию данных беспилотников в ударные комплексы. В ближайшее время мы ожидаем увеличение активности в применении противником ударных БЛА в воздушном пространстве Республики, а значит последуют очередные атаки на объекты гражданской инфраструктуры», – заявил представитель оборонного ведомства.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что ВСУ, игнорируя Минские договоренности, ведут непрерывный обстрел позиций армии ДНР из различного вооружения и боевых беспилотников.
Метки: боевые беспилотники, ВСУ, ДНР
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.