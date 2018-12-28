Украина готовит боевые беспилотники для удара по ДНР

28.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинское командование направило в Донбасс более 50 беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для нанесения ударов по военным и гражданским объектам ДНР.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, в число переданной ВСУ техники входят более 50 единиц беспилотных летательных аппаратов, которые прямиком были направлены в зону «ООС».

«По имеющейся информации, в настоящее время ведется работа по переоборудованию данных беспилотников в ударные комплексы. В ближайшее время мы ожидаем увеличение активности в применении противником ударных БЛА в воздушном пространстве Республики, а значит последуют очередные атаки на объекты гражданской инфраструктуры», – заявил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что ВСУ, игнорируя Минские договоренности, ведут непрерывный обстрел позиций армии ДНР из различного вооружения и боевых беспилотников.