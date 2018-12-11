Вести с фронта: военные ДНР держат оборону под обстрелами из минометов и боевых беспилотников

11.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные игнорируют Минские договоренности и перемирия, лишь усиливая обстрелы позиций армии ДНР из различного вооружения.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал находящийся на линии фронта военнослужащий Народной милиции ДНР по имени Алексей.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам военного, укрепления ВСУ находятся в посадке всего в 800 метрах от позиций ДНР.

«Мы находимся за Озеряновкой на северо-западном направлении. Перед нами находятся укрепы. Когда началось военное положение, они стали агрессивнее, начали простреливать из АГС (автоматический гранатомет – прим. ред.), стрелковое постоянно, пулеметы, РПГ (противотанковый гранатомет – прим. ред.) – стрельба очень усилилась. По весне они вообще выезжали на тупом. Едет беха (БМП – прим. ред.), становится, поворачивается в нашу сторону и «работает», если где-то какое-то движение», – рассказал он.

Также, по словам Алексея, за последние 2 месяца позиции армии ДНР начали усиленно подвергаться атакам украинских беспилотных летательных аппаратов, снаряженных самодельными взрывными устройствами из противотанковых гранат.

При этом военнослужащий отметил, что интенсивность обстрелов со стороны ВСУ зависит от самих украинских военнослужащих, постоянно меняющихся в ходе ротаций.

«Все зависит от того, какая бригада стоит напротив нас. У них тоже бывают ротации. Есть такие агрессивные, что постоянно обстреливают, особенно в ночное время практически беспрерывно. Сегодня была очень ожесточенная ночь, потому что туман и видимость ноль. Они ведут огонь прицельно, знают, где у нас доты и где мы двигается, а потом всю ночь в нашем направлении ведут огонь то из пулеметов, то сегодня ночью из АГС, плюс по нам работал «Утес» (крупнокалиберный пулемет – прим. ред.). Позавчера тоже была темная ночь – обкидали нас 82-ми минами», – рассказал Алексей.

Отметим, что факты применения украинскими военными ударных беспилотников фиксировались неоднократно, что также было отражено в официальном заявлении МИД РФ.

Напомним, как ранее сообщали в Народной милиции ДНР, украинское командование планирует устроить крупную химическую диверсию в прифронтовом Мариуполе для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции на территории ДНР, которая, по словам руководства Республики, обернется для ВСУ поражением и большими жертвами.