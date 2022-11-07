Наплевав на гарантии, Зеленский анонсировал новые удары по Крыму

07.11.2022  10:23 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Мирные переговоры и заморозка конфликта могут удержать Киев от агрессивных планов, но Украина не готова к этому, поскольку надеется одержать победу при помощи НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный эксперт, полковник в отставке Шамиль Гареев.

Мирные переговоры и заморозка конфликта могут удержать Киев от агрессивных планов, но Украина не...

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Он прокомментировал слова президента Украины, который, как сообщал «ПолитНавигатор», анонсировал скорый запуск сбора средств для создания «флота морских дронов».

«Бухты Севастополя, Керченский пролив Киев считает своими территориями, и, видимо, поэтому он там устраивал диверсии против России. Но РФ 2 ноября возобновила участие в «зерновой сделке», поскольку, по версии Москвы, Киев дал «четкие гарантии», что подобных атак больше не произойдет. И вот, как мы видим, руководство Украины готовит новые партии морских дронов, чтобы напасть на российские объекты. Это очень серьезные амбиции», – сказал эксперт «Независимой газете».

По его словам, сегодня есть очень немного стимулов, чтобы Киев не делал этого.

«И один из них – это мирные переговоры, заморозка конфликта. Но пойдут ли сейчас на это в Киеве – неизвестно. ВСУ при помощи США и НАТО готовятся к новым боям, надеясь победить Россию», – убежден Гареев.

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