Украина готовит мощный удар по Приднестровью

04.07.2019, Москва, Елена Острякова

Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» инициирует возобновление санкций в отношении ОАО «Молдавский металлургический завод» (ММЗ). Это расположенное в городе Рыбница предприятие является одним из крупнейших в непризнанном Приднестровье, вторым по величине поставщиком валюты в экономику республики.

«ОАО «Молдавский металлургический завод», основной деятельностью которого является переработка металлолома и производство металлопроката, уже находился под санкциями согласно решениям СНБО в мае и июне 2018 года, однако в марте 2019 года был исключен из санкционного списка юридических лиц.

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Однако, по имеющейся информации, ММЗ не прекратил деятельность, которая наносит вред национальным интересам Украины, и подлежит включению в санкционные списки.

Так, одним из крупнейших покупателей продукции ММЗ является Российская Федерация, в том числе, продукция закупается для нужд российского оборонного заказа.

ММЗ расположен на территории Республики Молдова в Приднестровском регионе, однако де-факто находится под контролем бенефициарных собственников, которые связаны с российской властью», – говорится в сообщении министерства.

Напомним, что ММЗ является конкурентом украинских металлургических предприятий олигарха Рината Ахметова.

До введения санкций в 2018 года ММЗ являлся одним из основных потребителей экспортируемого из Украины лома черных металлов: Украина поставляла на завод около 80% всего экспортируемого лома черных металлов.

Экс-президент ПМР Евгений Шевчук утверждал, что в 2019 году Петр Порошенко согласился вывести ММЗ из-под санкций, получив материальную выгоду.

Не исключено, что Ахметов смог договориться с новым руководством Украины, пролоббировав интересы своих предприятий.