05.12.2018, Одесса, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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Украина готовит новые ракеты против русского флота

Секретарь Совбеза Александр Турчинов отрапортовал об очередном успешном этапе испытаний новых украинских ракет, которые Киев планирует поставить на вооружение для сдерживания российского флота в Черном и Азовском морях.

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Учения по поражению целей на большой дальности проходили на военном полигоне в Одесской области. Специальный пункт был оборудован на острове Змеиный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турчинов заявил, что для проверки точности и надёжности поражения плавсредств «агрессора» ракетными системами С-125 было проведено 8 пусков по надводным целям.

«По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось 8 пусков во время которых было уничтожено 8 надводных целей. Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья», ­– отметил секретарь СНБО Украины.

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