Украина готовит новые ракеты против русского флота

05.12.2018, Одесса, Владимир Гладков

Секретарь Совбеза Александр Турчинов отрапортовал об очередном успешном этапе испытаний новых украинских ракет, которые Киев планирует поставить на вооружение для сдерживания российского флота в Черном и Азовском морях.

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Учения по поражению целей на большой дальности проходили на военном полигоне в Одесской области. Специальный пункт был оборудован на острове Змеиный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турчинов заявил, что для проверки точности и надёжности поражения плавсредств «агрессора» ракетными системами С-125 было проведено 8 пусков по надводным целям.

«По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось 8 пусков во время которых было уничтожено 8 надводных целей. Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья», ­– отметил секретарь СНБО Украины.