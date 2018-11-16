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17.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Миссия ОБСЕ
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Украина готовит войну, заявили в ОБСЕ

Киев готовит военный сценарий против республик Донбасса. Об этом в эфире канала «Россия-1» во время прямого включения из Вены заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вчера появилась информация про то, что украинская армия стягивает С-300 к линии соприкосновения, это зачем?» – спросила российского постпреда миссии ведущая Ольга Скабеева.

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«Мы тоже попытались выяснить, ведь это мощнейшее оружие. Помимо С-300, наращивается группировка «Буков» и многих других ракетных систем. Это очень страшное оружие, я знаю не понаслышке, будучи в Афганистане. Возникает вопрос, зачем, если, как утверждают украинские представители в ОБСЕ, ни о какой военной операции речи не идёт, хотя факты говорят об обратном. Вчерашнее заявление Турчинова подтверждает, что военный сценарий, безусловно, готовится», – заявил Лукашевич.

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