12.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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Украина готовится к неполноценному восстановлению отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский намерен показать позитивную экономическую динамику в результате своего правления, для чего придется идти на определенное восстановление связей с РФ.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, отметивший, что Украина прекратила денонсацию договоров с РФ.

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«Для новых украинских властей приоритетным является социально-экономическое развитие республики, а это невозможно без восстановления отношений с Москвой. В частности, в правительство Украины вошли люди, которые изначально «заточены» под экономику, а не политические решения. Зеленский должен показать положительную динамику уже в ближайшее время, поэтому сближение не должно заставить себя долго ждать», – полагает эксперт.

При этом он добавил, что ожидать полноценного восстановления контактов между Россией и Украиной не стоит.

«Положительная динамика затронет только те сферы, которые будут выгодны Киеву. Например, 8 лет назад товарооборот между Украиной и Россией составлял свыше $30 млрд, а теперь он меньше 3 млрд. О конкретике говорить пока рано, но можно ожидать снятия санкций с поставки на Украину определенного перечня российских товаров», – сказал Денисов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», начатый прежней украинской властью процесс денонсации договоров с Россией поставлен на паузу.

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