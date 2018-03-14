14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина готовится к переходу на латиницу

Через один-два года на Украине могут отказаться от кириллического алфавита и перейти на латиницу.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, над этим уже почти 20 лет трудится целый НИИ.

«Благодаря усилиям канадской диаспоры уже в 2000-м году на Украине работал научно-исследовательский институт за бюджетные средства по подготовке перевода украинского языка с кириллицы на латиницу. Там около ста человек работают… И сегодня он работает. Сегодня вопрос перевода украинского языка с кириллицы на латиницу не снят. Чуть позже, год-два, я думаю, будет поставлен вопрос о переводе на латиницу. Все очень просто – это разрыв связей», – заявил Колесниченко.