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Украина готовится к переходу на латиницу
Через один-два года на Украине могут отказаться от кириллического алфавита и перейти на латиницу.
Об этом в эфире канала PolitWera заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, над этим уже почти 20 лет трудится целый НИИ.
«Благодаря усилиям канадской диаспоры уже в 2000-м году на Украине работал научно-исследовательский институт за бюджетные средства по подготовке перевода украинского языка с кириллицы на латиницу. Там около ста человек работают… И сегодня он работает. Сегодня вопрос перевода украинского языка с кириллицы на латиницу не снят. Чуть позже, год-два, я думаю, будет поставлен вопрос о переводе на латиницу. Все очень просто – это разрыв связей», – заявил Колесниченко.
Метки: Вадим Колесниченко, латиница
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