Украина готовится «вернуть» не только Крым и Донбасс

13.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

После распада России Украина должна захватить не только Донбасс и Крым, но и значительную часть территорий соседа, после чего стать региональным лидером.

Об этом в ходе интервью, опубликованном на его официальном сайте, заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще за год до распада СССР никто не мог представить, что это вообще возможно. Россия унаследовала от Советского Союза не только тоталитарную идеологию агрессивности и коварства, не только ядерное оружие и военную стратегию. Она унаследовала генетические болезни саморазрушения.

Россия – это гигант на глиняных ногах, который будет разрушен. Поэтому к украинскому дому может вернуться не только Донбасс и Крым. Другой вопрос – Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, сильной динамично развивающейся страной. А для этого надо прекратить дилетантизм и любительство в вопросах государственного управления», – сказал Турчинов.

Напомним, накануне на должность командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» был назначен генерал-майор ВСУ Андрей Соколов, причастный к военным преступлениям в Донбассе.