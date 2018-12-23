23.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Провокации, Украина
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«Готовимся выстрелить себе в ногу» – экс-глава МИД Украины

Разорвав договор о совместном с Россией использовании Азовского моря, Украина лишит свои суда права прохода через Керченский пролив.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр иностранных дела Украины Константин Грищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно заявить о том, что Украина, согласно международному договору с Россией, имеет право на проход своих судов через Керченский пролив. Но господин Турчинов и действующая власть не определились на счёт будущего этого договора. То есть, с одной стороны, он работает на Украину, поскольку на сегодняшний день чётко определяет, что некоммерческие, в том числе военные корабли, имеют право свободного прохода через Керченский пролив. Если мы его будем денонсировать, то сами себе будем стрелять в ногу», – заявил дипломат.

Напомним, ранее ведущий специалист Центра международных исследований Дипломатической академии Украины Елена Снигирь рассказала, почему официальный Киев не спешит разрывать данный договор.

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