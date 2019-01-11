//exit;
11.01.2019, [Forwarded from Dima Kot]Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
Просмотров:

Украина грозится достроить злополучный корвет

На Украине снова заговорили о достройке печально известного корвета проекта 58250, проектирование которого началось почти 15 лет назад.

Об этом в в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, сейчас решается вопрос о том, какой завод будет достраивать единственный корвет, так как возводящий его Черноморский завод обанкротился и был  продан в частные руки.

«Речь шла о достройке корвета, который строился на одном из частных судостроительных заводов, который, к сожалению, стал банкротом. Но уже разработан государственным концерном «Укроборонпром» и нашими предприятиями, входящими в состав и отвечающим за создание и ремонт морской техники, план достройки этого корвета.

Сейчас Кабинетом министров рассматривается вопрос, какое именно предприятие и по какой модели будет достраивать этот корвет, исходя из требований ВМС Украины. После этого решения, конечно, государственный концерн готов приступить к достройке корвета», – заявил Омельченко.

Ранее украинский Кабмин нашел деньги на постройку четырех корветов проекта 58250. Первый корабль, заложенный в 2011-м году, должны были спустить на воду в 2022-м году.

При этом, украинский военный пропагандист Роман Бочкала признал, что украинское кораблестроение фактически парализовано.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть