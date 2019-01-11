Украина грозится достроить злополучный корвет

11.01.2019, [Forwarded from Dima Kot]Киев, Максим Карпенко

На Украине снова заговорили о достройке печально известного корвета проекта 58250, проектирование которого началось почти 15 лет назад.

Об этом в в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы концерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко.

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По его словам, сейчас решается вопрос о том, какой завод будет достраивать единственный корвет, так как возводящий его Черноморский завод обанкротился и был продан в частные руки.

«Речь шла о достройке корвета, который строился на одном из частных судостроительных заводов, который, к сожалению, стал банкротом. Но уже разработан государственным концерном «Укроборонпром» и нашими предприятиями, входящими в состав и отвечающим за создание и ремонт морской техники, план достройки этого корвета.

Сейчас Кабинетом министров рассматривается вопрос, какое именно предприятие и по какой модели будет достраивать этот корвет, исходя из требований ВМС Украины. После этого решения, конечно, государственный концерн готов приступить к достройке корвета», – заявил Омельченко.

Ранее украинский Кабмин нашел деньги на постройку четырех корветов проекта 58250. Первый корабль, заложенный в 2011-м году, должны были спустить на воду в 2022-м году.

При этом, украинский военный пропагандист Роман Бочкала признал, что украинское кораблестроение фактически парализовано.