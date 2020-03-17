Украина и Крым закрылись друг от друга

17.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Пункты пропуска на российско-украинской границе в районе Крыма закрываются как минимум до 3 апреля.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ограничения касаются иностранцев и лиц без гражданства, однако тех украинцев, которые прописаны в Крыму и Севастополе, будут пропускать через границу.

«Будут пропускать на временно оккупированную территорию только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или г. Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество…

Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества», – говорится в тексте распоряжения.

Тем временем, крымские власти приняли решение полностью закрыть границу с Украиной с 00 часов 18 марта. Об этом журналистам сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил закрыть границу с Украиной из-за угрозы распространения коронавируса.