Крым в годовщину референдума попросил Москву закрыть границу с Украиной

16.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Власти Крыма предлагают руководству России поддержать инициативу о закрытии границы полуострова с Украиной из-за угрозы распространения коронавируса. В самой республике уже ограничены массовые мероприятия по случаю шестой годовщины референдума о воссоединении с РФ.

«Все меры предупредительные на границе предпринимаются, сейчас с Владимиром Андреевичем (Константиновым, – авт.) и начальником управления ФСБ по Крыму проговорили. Мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», – сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

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В годовщину референдума о воссоединении Крыма и Российской Федерации на полуострове ограничивают праздничные мероприятия численностью более 3 тысяч человек. С утра руководство республики провело торжественное возложение цветов к памятнику Народному ополчению.

При этом, в соседнем Севастополе экстренных мер пока не предпринимается.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что будет требовать ужесточения санитарно-эпидемиологического контроля на границе Крыма с Украиной.