Украина и ЛНР завершили обмен пленными

16.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

Луганск и Киев на линии соприкосновения в районе моста у Счастья завершили согласованный в рамках Контактной группы обмен удерживаемыми лицами.

Об этом журналистам на месте обмена заявила уполномоченный по правам человека ЛНР Ольга Кобцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, украинская сторона передала ЛНР четырёх человек, республика направила Киеву 11 удерживавшихся лиц. Изначально Луганск должен был забрать себе семерых человек, однако трое отказались покидать территорию Украины.

Среди тех, кого Киев передал ЛНР, двое – граждане РФ.

«Их добровольное участие в обмене было зафиксировано консулом РФ (на Украине)», – заявила ранее Кобцева, подчеркнув, что консул будет присутствовать непосредственно на обмене удерживаемыми лицами.

Напомним, сегодня обмен также провела ДНР. Донецком 9 человек были переданы Украине, 10 – вернулись в ДНР.

«В итоге, обмен произошёл по формуле 20 на 14. Все удерживаемые возвратившиеся на Родину прошли медицинский скрининг и первичный осмотр. На ближайшие 14 дней все 14 человек переданные республикам, будут направлены на карантин. За это время они пройдут углубленный медицинский осмотр и получат помощь, которая будет необходима каждому», – сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник.