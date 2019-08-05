Украина и НАТО «утёрли сопли»

05.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Проведение учений «Си Бриз» в 2019 году обернулось победой России, которая заставила Украину и НАТО отступить на Чёрном море. Об этом в интервью киевской газете «День» заявил украинский политолог Михаил Гончар.

Он напомнил, как сценарий «Си Бриз» пришлось менять после того, как Россия заявила о проведении своих учений со стрельбами недалеко от Крыма – в итоге заранее запланированные здесь украинцами и НАТОвцами манёвры отменили.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Был прецедент на учениях Си Бриз недавно. Мы перекрыли определенную акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Это было сделано специально с провокативной целью.

Результат – мы и НАТО «утерли сопли» и отступили, мол, не будем обострять ситуацию. А это то, что нужно России. Именно после этого они начали «штамповать» запрещенные зоны в Черном море. Их «зондаж» на Си Бриз дал желаемый эффект», – сокрушается Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дать отпор Кремлю самостоятельно никто не в силах. Украина в том числе. Все, что мы можем, — работать с союзниками. Но вот на примере ситуации с Си Бриз, нам нужны были военно-морские силы. Если акватория перекрывается для учений, то ее физически перекрывают: выставляют корабли, а не рисуют линию на карте и отправляют в Росгидрографию координаты с «просьбой» обратить внимание», – сетует украинский эксперт.

Ранее в Киеве заявляли, что Россия в июле на протяжении трех недель под предлогом проведения учений перекрывала значительную часть акватории Черного моря возле Одессы и Измаила.