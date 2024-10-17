«Украина и так принадлежит Западу» – торг Зеленского насмешил США

Вадим Москаленко.  
17.10.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Земля, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Предложение Владимира Зеленского отдать Западу часть украинских богатств в обмен на помощь сильно запоздало, потому что большинство ресурсов «незалежной» и так находится в иностранной собственности.

Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложение Владимира Зеленского отдать Западу часть украинских богатств в обмен на помощь сильно запоздало,...

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«Зеленский в своём «плане победы» предлагает совместное использование недр и ресурсов Украины для того, чтобы возместить и как-то отблагодарить за то, что они должны помочь в раскрутке и развитии украинской экономики.

А зачем им это, когда они и так владеют этими ресурсами? То есть это не предложение «давайте, я готов с вами поделиться», это предложение «давайте вы с нами будете делиться, потому что у вас сейчас есть всё наше», – сказал Пасков.

«Даже сельхозугодья на 47% принадлежат одной только американской компании под названием «BlackRock». И остальные 53% не факт, что они принадлежат Украине. Там около 10-12 клубов-триллионеров, которые тоже свой клювик глубоко воткнули в тело многострадальной Украины.

Поэтому это предложение «давайте поделимся», с точки зрения так называемых западных партнеров, звучит, «давайте вы поделитесь с нами, верните хоть часть нашего государства». Они на это пойдут? Я думаю – никак», – подытожил он.

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