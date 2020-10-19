Украина и Турция готовятся нанести удар по интересам России

19.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Совместным с Украиной производством ударных беспилотников Турция, что анонсировалось по итогам визита президента Владимира Зеленского в Анкару, Турция пытается нанести ударам по российским интересам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Издание напоминает, что в 2019 году Украина уже приобретала турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2.

«Между тем ряд факторов говорит о том, что [новые] турецко-украинские БПЛА будут иметь лучшие тактико-техничекие характеристики, чем дрон Bayraktar TB2. В частности, на перспективных турецких БПЛА планируется использовать украинские двигатели. И такой опыт уже имеется, поскольку Киев и Анкара уже несколько последних лет негласно взаимодействуют в производстве ударных дронов, но это не афишируется.

В соцсетях еще в августе 2019 года показали испытания более мощного, чем Bayraktar TB2, турецкого дрона Bayraktar Akıncı, на котором были установлены украинские турбовинтовые двигатели АИ-450С. Благодаря им грузоподъемность беспилотника Akıncı почти в два раза больше, чем у BayraktarTB2. Он может находиться в воздухе целые сутки, а его воздушный потолок – 12 км. Это на 4 км больше, чем у Bayraktar TB2.

В два раза больше по весу у него и боекомплект. Некоторые технико-тактические характеристики (высота, время и дальность применения) дают ему возможность быть недосягаемым от тактических средств ПВО противника. Данный БПЛА уже считается стратегическим беспилотником. И, конечно, Анкара в нем очень заинтересована», – отмечается в статье.

.В свою очередь военный эксперт полковник Владимир Попов сказал изданию, что Bayraktar TB2 хорошо зарекомендовал себя не только в карабахском конфликте, но и в ходе боевых действий в Сирии и Ливии

«И в ряде случаев применение турецких БПЛА было расценено как противодействие российским интересам в этих странах в зонах конфликта», – добавил эксперт.

Он напомнил, что недавно президент Турции во время встречи с украинским коллегой заявил об аннексии Крыма Россией и охарактеризовал Украину «как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона».

«Это заявление можно рассматривать как антироссийское. Какая аннексия Крыма? Турция оккупировала значительную часть Сирии, поддерживает боевые действия Азербайджана в карабахском конфликте, когда большинство стран НАТО требуют от нее прекратить кровопролитие. Украина, которая развязала военный конфликт в Донбассе, поддерживает Турцию. И теперь они будут производить мощное перспективное оружие – ударные БПЛА, которые можно применить во всех этих конфликтах. Это удар по интересам не только России, но и всего международного сообщества», – считает Попов.