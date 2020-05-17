Украина идет к окончательному развалу из-за своей неуправляемости

17.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Протекающие на Украине процессы стали абсолютно хаотическими и неуправляемыми, что в скором времени приведёт к краху государства.

Об этом в эфире программы «Бывшие» на радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина теряет управление как таковое. Зеленский не способен организовать государственное управление. Он продолжает играть известную ему роль Голобородько, не понимая внутренних процессов – зачем, как, что и почему и как с этим быть. Я имею в виду группы влияния, противоречивые интересы элит, конфликт в Донбассе, и так далее», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что при таком положении дел от Украины первой отойдёт Новороссия.

«Украинская государственность, которая стояла, но шаталась, начала разрушаться очень быстро. И мы в ближайшее время будем свидетелями, как это всё рухнет, как это всё будут делить, и кто что под себя будет отжимать.

Я уверен, что то, что называется Новороссией – Херсонская, Запорожская, Николаевская, Одесская области, безусловно, захотят пойти путём Донбасса. По крайней мере, если не попроситься в Россию, как Крым, то не быть в том дурдоме, в котором сегодня пребывает подавляющее большинство украинских граждан и территорий», – отметил Мартынов.

Напомним, ранее политический эмигрант, известный киевский журналист Владимир Скачко заявил, что грабительская политика Киева по отношению к регионам приведёт к развалу Украины.