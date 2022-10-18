Украина или Иран: кто оказался «на дне цивилизации»

Новости Украины

Вчерашний бандеровский шабаш у иранского посольства в Киеве с проклятиями и угрозами в адрес исламской республики за поставки России дронов-шахидов и истеричными требованиями физической ликвидации высшего иранского руководства стал хорошим поводом для размышлений и сравнений между двумя странами – нынешней Украиной и Ираном.

Итак, что мы имеем? Для начала – сухие статистические цифры. Иран – одна из наиболее богатых стран Азии – по данным ЦРУ 18-я в мире по объёму национального производства. По размеру ВВП Иран является крупнейшей ( если точнее – четвертой) экономикой в исламском мире после Турции.

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По данным за 2020 год общий объем ВВП страны по номиналу – 635,724 миллиарда долларов (22-й в мире). В пересчете на душу населения – 7555 долларов. Объем госдолга – всего 11 % от ВВП.

Свое главное богатство – углеводороды – иранцы национализировали и поставили на службу интересам большинства населения, а не аффилированных с Западом монополий еще полвека назад – сразу после консервативной исламской революции. Сегодня, согласно иранской конституции, продажа иностранцам акций национальных нефтедобывающих предприятий или предоставление им концессий на добычу нефти запрещены. Разработку нефти ведёт государственная Иранская национальная нефтяная компания (ИННК).

Страна активно развивает транспортную и энергетическую инфраструктуру, строит гидро-и атомные электростанции.

К слову, первая иранская АЭС построена в Бушере при содействии России. Ее могла бы построить и Украина – первоначально контракт был именно с компаниями из Незалежной, однако Кучма прогнулся перед давлением из США и Киев отказался от контракта еще в начале нулевых. А Путин – не прогнулся.

А еще Исламская республика 13 лет назад стала десятой по счету космической державой, запустив уже несколько искусственных спутников Земли.

Причем не как Украина, – чей спутник «Сич» из украинского имел только лишь название, был запущен заемной у Маска ракетой-носителем и к тому же поломался в дороге.

Сегодня, по признанию главы космического агентства Украины, распиаренный «незалежный» спутник «работает в ограниченном режиме», являясь, по сути, космическим мусором ценой в 250 миллионов долларов, с которым не могут ни установить связь ни управлять им.

У иранцев же в космической сфере все свое – начиная от космического агентства, заканчивая ракетами-носителями Сафир-2 собственного производства, собственным космодромом и ракетным полигоном Семнан в пустыне Деште-Кевир.

В 2010-м иранская ракета-носитель «Кавошгар-3» отправила в космос капсулу с живыми организмами, а уже в начале 2012-го успешно вывел на орбиту новый спутник «Навид» для фотосъемок поверхности Земли.

Первый запуск космического аппарата с обезьяной на борту Иран произвёл в январе следующего, 2013 года. Аппарат вернулся на Землю без повреждений, а доставила «капсулу жизни» в космос ракета-носитель иранского производства «Кавошгар-5». Пилотируемый человеком космический полёт Иран планирует осуществить в ближайшие 5-8 лет.

Теперь о демографии. С 1979 года (год свержения шаха и исламской революции) население страны удвоилось и сейчас составляет более 75 миллионов человек. После Исламской революции Иран совершил гигантский рывок в медицине – медуслуги в стране по Конституции бесплатные, а смертность снизили с 13 ‰ при шахе до 5 ‰ в 2014 году.

Если же говорить о детской смертности в возрасте до 5 лет, то она снизидась более чем в 10 раз – с 12 % до 1,6 %.

Бесплатное в Иране и образование. Причем, вопреки навязываемым западной пропагандой мифам, в этой сфере именно при режиме муллократии достигнут самый впечатляющий в Передней Азии показатель женской эмансипации. Сегодня больше половины студенток иранских вузов – женщины и девушки, а уровень образованности среди них самый высокий на Ближнем Востоке. К слову, нынешние протесты, идущие под заимствованными с Запада феминистскими лозунгами – во многом следствие именно этого роста женского образования.

Теперь Украина. Номинальный ВВП в три раза меньше иранского – в 2021 году он составил 198,3 млрд $ (4 830 $ на душу населения) – последнее место в Европе и 97-е место в мире. По индексу экономической свободы на 2022 год Украина занимает 130-е место в мире и предпоследнее в Европе. В индексе восприятия коррупции за 2021 год Украина на 122-м, предпоследнем, месте в Европе. По индексу глобальной конкурентоспособности (GCI) в 2019 году Украина также в глубокой заднице, занимая 85-е место в мире.

Не буду забивать вам голову цифрами, скажу лишь, что сегодня по большинству мировых индексов – от смертности мужчин и детей, заканчивая заболеваниями туберкулезом, корью и другими болезнями – Украина в первых рядах, а по уровню развития экономики и благосостоянию населения – на последних и предпоследних.

По разным оценкам от 6 до 10 миллионов украинцев сегодня рассеялись по всему миру – от Польши до Гватемалы в качестве беженцев, просителей гражданства и просто временных нахлебников, борющихся за пособия с такими же беженцами из африканских и азиатских стран.

Кто-то скажет – так война же! На что я отвечу, что миллионы украинских гастарбайтеров разъезжались по всему миру в поисках работы и лучшей доли задолго до войны и украинских майданов. В этом смысле Незалежная – страна с устойчивым бэгкраундом места, откуда все бегут, куда глаза глядят. В одной только России сегодня более 2 миллионов украинских беженцев.

У обеих стран в анамнезе свои революции. В Иране апрельская исламская, а на Украине – февральская «революция достоинства». Только если Иран конвертировал свою революцию в действительную, а не симулятивную независимость, став субъектным на мировой арене и превратив национальный девиз «Независимость и свобода» из пустых и пафосных слов в реальность, с которой считаются все – и друзья и враги, то Украина под кричалки о «достоинстве и свободе» превратила свою независимость в буквальное ничто.

Сегодня «Незалежная» можно писать разве что в кавычках. Страна управляется иностранными советниками и посольствами, а общий размер внешнего долга вот-вот превысит объем национального ВВП.

Иран, как уже было сказано выше, национализировал свои природные богатства. Украина же – наоборот – под демагогические разговоры о движении в Европу и реформах свое главное богатство – землю – фактически продала иностранцам. В Иране общедоступная медицина привела к снижению смертности и увеличению среднего возраста, на Украине же медреформа «доктора Смерть» Ульяны Супрун привела к тотальной коммерциализации медуслуг, отсекла от доступа к медицине огромные массы населения и сократила больничную сеть.

Население Ирана после их революции удвоилось. Украина же – чемпион по вымиранию, только с 2014 года потеряла свыше пяти миллионов населения, а всего же с момента обретения своей независимости прошла бесславный путь от «нас 52 миллиона» к нынешним оценочным признаниям о том, что украинцев в их «незалежном отечестве» осталось меньше 30 миллионов.

И все это на фоне того, что Иран по факту уже много десятков лет лишен доступа на мировые финансовые площадки, находится в политической полуизоляции и под западными санкциями. Украина же является «любимым ребенком» коллективного Запада, куда рекой текут вооружения, миллиарды финансовой помощи и не проходит и дня, чтобы западные лидеры не высказали Киеву слов поддержки.

И вот, на фоне всего этого «весь мир с нами» – ужасающие показатели по всем статьям, распад экономики, нищета и повальное бегство населения. О том, что все это начиналось под заверения о потенциале, сравнимом с Францией, я вообще молчу – такое сегодня и вспоминать стыдно.

А теперь вернемся ко вчерашнему хамскому антииранскому шабашу в Киеве.

«Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает российским монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций уже точно слишком мало. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация, так и не дали Ирану возможности понять, как подняться со дна цивилизации», – злобствует клеврет Зеленского Михаил Подоляк.

Его не смущает явное логическое противоречие: Иран, «находящийся на дне», производит современные беспилотники, а Украина, находящаяся «наверху», почему-то выпрашивает их у турок.

Думаю, приведенных выше цифр и фактов вполне достаточно для того, чтобы понять, кто именно – Украина или Иран на самом деле находится «на дне цивилизации».

На дне сегодня именно Украина – со всеми ее зеленскими, ермаками и подоляками. На дне, потому, что, несмотря на всю западную поддержку так и не перестала быть страной-фантомом, страной-зомби, существующей лишь по прихоти внешних кредиторов.

Требование уничтожения политического руководства Ирана со стороны депутат Верховной рады Алексея Гончаренко.

Что же до ответственности за гибель людей, о которой так пекутся клевреты Зеленского, так ведь, если Иран, поставляя беспилотники России, несёт ответственность за смерти украинцев, то кто же тогда несёт ответственность за жизнь жителей Донбасса и Херсона, ежедневно погибающих под ударами американских «Хаймарсов» и французских «Цезарей»?