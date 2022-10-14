«Украина имеет право наносить удары и по РФ, и по Белоруссии» – экс-натовец
Абсолютно любой находящийся на территории противника мост является законной военной целью для Украины, тем более такого стратегического назначения, каким является Крымский.
Об этом в эфире видеоблога экс-боевика «Азова», бывшего соратника скандального Олега Ляшко по «Радикальной партии», экс-депутата Рады Игорь Мосийчука заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На вопрос является ли Крымский мост законной целью для ВСУ, Табах ответил утвердительно.
«Абсолютно. Любой мост. Тем более такого стратегического назначения, а он стратегического назначения мост. Не люблю гадать, но инстинктивно, я думаю, что этот мост был построен не для того, чтобы соединить Россию с Крымом, Крым можно было и по воздушной связи снабжать и все такое. Мы это делали в Берлине в 1945 году. А для того, чтобы, в конце концов, начать полномасштабную атаку, нападение на Украину. Это была цель этого моста. Ну, заодно и пиар, и все остальное.
Но я думаю, что большой процент строительства этого моста – это было для военных целей против Украины. Поэтому абсолютно любой мост – это военный объект, который можно уничтожать во время войны, и нужно уничтожать. Я знаю, что сейчас украинцы уничтожили много мостов, которые ведут там с Белоруссией, подготавливаются», – рассуждал Табах.
Продолжая тему, он подчеркнул, что по всем правилам войны Украина имеет право наносить удары не только по РФ, но и по территории Белоруссии.
«Не только по Российской Федерации. Украина имеет абсолютное полное право по правилам войны, я знаю, сейчас скажут: «какое правило?» У войны есть правила, есть Женевские конвенции. Россия действует абсолютно не по правилам войны, она действует по террористическим понятиям, она страна-террорист. Но даже, если действовать по правилам войны, Украина имеет право бить не только по российской территории, но и по белорусской», – трепался бывший натовец.
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