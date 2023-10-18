Украина использует проигрышную стратегию и теряет людей – киевский философ

Анатолий Лапин.  
18.10.2023 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина взяла на вооружение заранее проигрышную военную стратегию.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина взяла на вооружение заранее проигрышную военную стратегию. Об этом в интервью журналисту Александру...

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По мнению Дацюка, идея отомстить за потерянное, ради чего Украина теряет огромное количество солдат, обречена на провал.

«Такая военная стратегия, которая причиной имеет не войну и не победу в войне, а политические цели, она для Украины губительна. Это тупиковая стратегия. Я не разбираюсь в тактических вопросах, но в вопросах стратегических я разбираюсь. Да, я серьезно считаю, что попытка одновременно решать вопросы наступления по направлению к Азову и вопросы отобрать назад Бахмут – это стратегический просчет», – сказал эксперт.

«У нас забрали Бахмут и положили огромное количество людей. И вот, по ресентиментальным соображениям мы получим политику таким образом, чтобы отобрать Бахмут обратно и показать всему миру, что вот, Бахмут наш. Зачем? Ресентименту не место в военной стратегии. Если военная стратегия начинает строиться под диктовку ресентимента, страна уже проиграла», – заявил Дацюк.

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