В окопах в основном украиноязычные. Билингвы опасны для страны – языковой омбудсмен

Подавляющее большинство украинских военнослужащих в окопах разговаривают на украинском языке.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Двуязычие Креминь посчитал опасным для Украины и подчеркнул, что ВСУ воюют за то, чтобы говорить на «мове».

«На фронте, в окопах нет билингвизма и даже одного языка – общаются на разных языках, и хочу сказать, что среди защитников есть граждане Украины венгерского происхождения, огромное количество защитников, которые приехали к нам и воюют за Украину, грузинского происхождения, белорусские подразделения.

Конечно, есть русский язык. Но в своем подавляющем большинстве – украинский язык. Потому что украинский язык – это язык власти, язык ВСУ, и украинский – это язык победы», – считает шпрехенфюрер.