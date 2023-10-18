В окопах в основном украиноязычные. Билингвы опасны для страны – языковой омбудсмен
Подавляющее большинство украинских военнослужащих в окопах разговаривают на украинском языке.
Об этом в эфире «Украинского радио» заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Двуязычие Креминь посчитал опасным для Украины и подчеркнул, что ВСУ воюют за то, чтобы говорить на «мове».
«На фронте, в окопах нет билингвизма и даже одного языка – общаются на разных языках, и хочу сказать, что среди защитников есть граждане Украины венгерского происхождения, огромное количество защитников, которые приехали к нам и воюют за Украину, грузинского происхождения, белорусские подразделения.
Конечно, есть русский язык. Но в своем подавляющем большинстве – украинский язык. Потому что украинский язык – это язык власти, язык ВСУ, и украинский – это язык победы», – считает шпрехенфюрер.
«Билингвизм тянет за собой огромную угрозу для государственного языка. Хочу акцентировать, что 10-й статьей Конституции 96-го года определено украинский как единственный государственный, потому эта войн и за право общаться на украинском языке, за право получать информацию и услуги на государственном языке, за необходимость, как в воздухе, как в воде, разговаривать на нем на украинской земле», – заявил Креминь.
Спасибо!
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