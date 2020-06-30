Украина капитулирует перед туберкулезом

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Медицинская реформа на Украине уничтожает противотуберкулёзное направление, а также вынуждает украинских врачей уезжать «в Польшу на клубнику».

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил член депутатской группы «Доверие» Павел Бакунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине исчезают противотуберкулёзные медицинские учреждения. Например, на Львовщине в рамках реформы исчезает девять таких учреждений. Это в частности и санаторий в Немирове. Этот санаторий – это, прежде всего, 70 работников, из них 29 – это медицинские работники.

И в то время, когда медики особенно необходимы для нашей страны, мы фактически позволяем им уезжать в Польшу на клубнику. Уверен, что таких случаев много в нашем государстве, потому призываем пересмотреть эту практику и попробовать всё-таки сохранить медицинские учреждения», – заявил Бакунец.