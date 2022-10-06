Украина хайпует на громких заявлениях дипломатов – экс-посол в ФРГ

Новости Украины

Украинские дипломаты используют жесткую и неординарную риторику, чтобы привлечь к себе внимание на фоне возникающих скандалов.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мельник, назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, защищавший украинских нацистов и обматеривший американского миллиардера Илона Маска, заявил, что все это было сделано, чтобы об Украине не забывали.

«Для нас главное, чтобы голос Украины был услышан. Это, как когда-то говорили для селебрити, «Bad news – good news». Я длительное время не мог понять суть этой фразы, как так может быть. А на самом деле, это в определенной степени себя оправдывает. Ведь, главное – это получить внимание, потому что столько всего вокруг происходит, и когда кто-то обращает внимание на темы, которые беспокоят Украину, Украину в Германии, то это уже полдела. И начинается сама дискуссия. Поверьте мне, и моя жена всегда в шоке, когда видит и слышит все, что происходит, эти дискуссии, хейтерство, которое сопровождает эти дискуссии», – сказал экс-посол.

«Мне кажется, что если мы в состоянии немного разбудить сонного немецкого обывателя, а иногда и растормошить правительство или парламент в Германии, они начинают: «А что случилось с этим послом, мы же его знаем, нормальный же человек был, мы с ним нормально работали, много лет, что на него нашло?». И именно благодаря такому контрасту, когда люди знают, что ты абсолютно вежливый человек, всегда ищешь компромисс, гармонию в любых делах, а тут внезапно такая тональность. Этот дискомфорт, который возникает, и контраст, он заставляет наших собеседников, в том числе и руководство Германии, закрывать глаза на эти не совсем красивые слова, которые они слышат, но начинать заниматься тем, почему это их заботит. Значит, это болит, значит, это крик души, значит, это крик кричащего в пустыне», – заявил Мельник.