Украина хочет нарастить продажу оружия Азербайджану

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина планирует нарастить военное сотрудничество с Азербайджаном и продавать в эту страну боевую технику и спецсредства.

Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По его словам, Азербайджан является одним из основных покупателей украинского вооружения.

«Недавно принятая президентом Украины Стратегия национальной безопасности определяет Азербайджан как одного из стратегических партнеров Украины, поэтому, чрезвычайно важным возникает и вопрос увеличения с этой страной объемов военно-технического сотрудничества. И поэтому одним из наших приоритетов является поездка с делегацией в Азербайджан – ждем подтверждения азербайджанской стороны о готовности нас принимать…

Сейчас мы работаем над рядом проектов, которые ранее, к сожалению, были заморожены (речь идет о сборке в Азербайджане украинских Ан-178, – авт.). Кроме того, работаем над организацией модернизации РЛС радиоэлектронной разведки «Кольчуга», успели до начала карантина начать такой проект. Хочу верить, что мы до конца года попадем в эту страну. При этом действующие контракты выполняются», – заявил Ноздря.

Напомним, с 27-го сентября между Азербайджаном и непризнанным Нагорным Карабахом продолжаются полномасштабные боевые действия. Стороны обмениваются ударами по сопредельным территориям противника. Сообщается о человеческих потерях – как военных, так и гражданских. Нанесён серьёзный урон гражданской инфраструктуре.