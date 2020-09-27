Война за Карабах: «Друг» Эрдоган подогревает ненужный России конфликт

27.09.2020, Москва, Александр Ростовцев

27 сентября в 6.00 по местному времени Армения и Азербайджан устроили очередную драку за Нагорный Карабах. Стороны обменялись ударами по сопредельным территориям противника. Сообщается о человеческих потерях с обеих сторон – как военных, так и гражданских. Нанесён серьёзный урон гражданской инфраструктуре.

В двух столицах на полную мощность заработала машина пропаганды, обвиняя противника в вероломстве и, конечно, в «это они первые начали». Очень скоро конфликт разросся по всей линии границы Азербайджана с Нагорным Карабахом.

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Частям азербайджанской армии удалось прорваться и захватить несколько сёл Физулинского и Джебраильского района, которые Баку считает оккупированными.

Ударом в направлении населённых пунктов Агдере и Муровдаг азербайджанцам удалось смять опорные пункты армии непризнанной республики и занять господствующие высоты, после чего армянскому командованию гарнизона Агдере было предложено сдаться, «чтобы избежать полного уничтожения».

Командование армии Азербайджана распространило витиеватое заявление, в котором сообщалось, что отношение к военнопленным и гражданским лицам будет происходить в полном соответствии с Женевской конвенцией, но также предупредило, что «в случае оказания сопротивления, каждое вооружённое лицо будет нейтрализовано».

В связи с накалом боевых действий в обеих республиках было объявлено военное положение. Из Еревана отрапортовали, что в первые же часы конфликта в армию Нагорного Карабаха готовы влиться 10 тысяч армянских добровольцев. Из Баку сообщили, что в настоящий момент призыв резервистов не планируется, поскольку азербайджанская армия полностью укомплектована.

Судя по приходящим сводкам боевых действий с карабахского фронта, ситуация пока что складывается не в пользу армии непризнанной республики.

Пашинян собрал экстренное совещание Совбеза, на котором было высказано предостережение о возможности применения всех видов вооружения, включая такие козыри, как ОТР «Искандер-Э» и новейших истребителей Су-30СМ.

Вскоре в СМИ сообщили, что у Пашиняна был телефонный разговор с Путиным.

Требования о немедленном прекращении огня и возвращению конфликтующих сторон за стол переговоров поступили из РФ, Ирана, руководства ЕС, НАТО и других официальных органов с предупреждением о возможной дестабилизации региона и дальнейшей эскалации боевых действий.

Отдельно следует упомянуть реакцию Турции, выступающей союзником и даже покровителем Азербайджана. Анкара лицемерно потребовала прекращения огня, сформулировав своё заявление таким образом, будто причиной возобновления боевых действий однозначно стал Ереван. Армения была названа «государством-террористом», которой следует «прекратить огонь, который превратит регион в пепел».

Турецкий солдат выражает солидарность с Азербайджаном. Надпись на стене гласит: “Мы поднимем флаг Азербайджана над Карабахом”

На протяжении всего дня разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2 ВВС Турции посменно работают вдоль границы с Арменией на ереванском направлении, осуществляя наблюдение, в том числе, в интересах ВС Азербайджана

Внешнеполитические ведомства России и Турции также обсудили сложившуюся ситуацию по телефону.

Казалось бы, очередная война за НКР между Арменией и Азербайджаном далеко не первая и наверняка не последняя, но кое-что в конфликте 27 сентября бросается в глаза, заставляющее подозревать Турцию инициатором конфликта.

Сообщается, например, что после совместных летних учений азербайджанской и турецкой армий турецкая боевая техника так и не была выведена с территории Нахичевани.

Турецкий журналист ТRТ в полной защитной эпикировке на передовой с раннего утра. В Анкаре все знали заранее

За два дня до конфликта появилось сообщение о переброске 350 протурецких боевиков из «Дивизии Султана Мурада» тремя авиарейсами из Стамбула в азербайджанские Евлах, Габалу, Гянджи и Нахичевань. Сия «дивизия», по сути, является турецкими «прокси», воюющими в Сирии против законного правительства республики и курдских вооружённых формирований.

Наблюдатели и военные аналитики в один голос утверждают, что ни одной стороне не удастся одержать окончательную победу в войне за Нагорный Карабах. Опыт показывает, что азербайджанская армия раз за разом ввязывается в войну, в которой регулярно терпит поражение, теряя людей, боевую технику и территории.

Однако за последние годы произошло фактическое слияние азербайджанской армии с турецкой, что могло привести к переоценке собственных сил в Баку.

На руку режиму Алиева играет и ряд важных обстоятельств: Азербайджан экономически гораздо сильнее Армении, а его общество монолитно. Правление Пашиняна за последние 2,5 года серьёзно ослабило Армению экономически, а репрессии против политических противников вызвали внутренний раскол. Кроме того, правительство и парламент Армении снизу доверху кишат глистами из числа агентов иностранного влияния на зарплате у Сороса и других кукловодов, а с этими делягами и страну недолго потерять.

Наконец, боевые столкновения, вспыхнувшие 12 июля на Тавушском фронте, показали, что Пашинян умудрился растерять друзей и союзников, вовсе не рвавшихся прийти на помощь мелкому уличному диктатору.

В Баку, по-видимому, учли все эти обстоятельства, чтобы в нужный момент вновь попытаться отбить спорные территории.

Пожалуй, главное в войне 27 сентября, то, что Турция, натаскав азербайджанских военных, всё же не рискует напрямую воевать с Арменией и, следовательно, с ОДКБ, предпочитая использовать «обкатанных» в Сирии «прокси».

Безусловно, для России это новая головная боль, связанная не только с усилиями по возвращению конфликтующих сторон за стол переговоров. Это и обострение отношений между миллионными диаспорами внутри РФ, что случалось и раньше, а также попытки влияния на принятие решений руководством страны через СМИ, бизнес и тому подобные рычаги. Особенно со стороны более влиятельного армянского лобби.

При том, что Россия давно и чётко определила свою позицию в отношении Нагорного Карабаха: это территория Азербайджана. Более того, согласно Казанским договорённостям, Ереван обязан передать ряд районов, не входивших в НКАО, но захваченных в ходе боевых действий войсками непризнанной республики.

Домайданные правительства Армении начали было предпринимать шаги в этом направлении, но Пашинян сотоварищи объявили их действия «предательскими» и вообще прекратили конструктивное общение с Баку, – при том, что возврат части азербайджанских территорий идёт в пакете с отменой экономической блокады и демилитаризацей региона.

Как всегда, наблюдателями выдвигаются различные рецепты урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на веки вечные.

Так, писатель Захар Прилепин выдвигает идею референдума о вхождении Армении в состав России. Мол, это обезопасит от внешней агрессии. Идея, конечно, хорошая, но явно из разряда благоглупостей. Приняв в свой состав Армению, придётся принять и Нагорный Карабах, а это оттолкнёт от России Азербайджан, окончательно превратив его в турецкого вассала. Кроме того, непонятен механизм вхождения в Россию государства, не имеющего с ней общей границы, да её и управляемого недружественным нашей стране режимом. Подобные инициативы должны идти снизу, созреть и оформиться в народное волеизъявление.

Обозреватель Егор Холмогоров также высказывает благое пожелание, будто признание НКР за Арменией станет оправданием собирания русских земель (Новороссии, Южной Сибири), преодолев проклятие «нерушимости советских границ».

Грабли в том, что «весь этот горький катаклизм» возник в результате крушения СССР и в состоянии нынешней раздробленности его не преодолеть. Тем более, что в землях, намеченных Холмогоровым к возвращению, крымской ситуации, вызревшей за 22 года пребывания в составе Украины, не наблюдается, а за «Южную Сибирь» придётся всерьёз ссориться с Казахстаном или другими соседями. Без войны их назад не возьмёшь, а война – последнее дело, нужное сейчас России.

Также учитываем реалии, что желающих подогреть конфликт извне найдётся предостаточно. Это вообще голубая и розовая мечта всех американских администраций – организовать сплошную Украину вдоль российских границ.

Обнадёживает, что между Путиным и Алиевым установлены ровные и добрые отношения, так что убедить азербайджанского президента сесть за стол переговоров будет (возможно) проще, чем вздорного и склочного армянского премьера, не готового идти на компромиссы.

Вот если из конфликта 27 сентября исключить Турцию, то, надо думать, собрать за круглым столом Алиева и Пашиняна будет гораздо проще.

У «друга Эрдогана», обожающего подкладывать свиней России, есть своя ахиллесова пята – протурецкие «прокси» (скорее всего), шурующие в приграничных с Турцией районах Сирии. Внезапный прилёт нескольких «сюрпризов», и убыль ценных антикурдских кадров должна заставить гражданина султана убрать свои лапы из армяно-азербайджанского конфликта. Султан с возу – кобыле легче. Остальное – дело для России привычное…