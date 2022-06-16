Украина хочет отдать РФ полностью уничтоженный Донбасс

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Новости Украины

Главная задача ВСУ на Донбассе наносить как можно больше ударов по жилому сектору и критической инфраструктуре, чтобы добавить дополнительную нагрузку на экономику РФ.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил специальный корреспондент RT Алексей Репин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Линия от Угледара до Славянска – это последние крепкие надёжные фортификации, и участок, где ВСУ готовы дать действительно бой. Если рухнет этот участок, то они окажутся в чистом поле, с точки зрения оборонительных действий. Дальше у них только естественные преграды, такие, как реки, как труднопроходимые участки местности. Сейчас они наносят максимальное количество ударов по жилому сектору, по объектам критической инфраструктуры, по гражданам лишь с одной целью – когда вся эта территория будет денацифицирована, они её передадут полностью уничтоженной, тем самым добавив дополнительную нагрузку на экономику нашей страны. А дальше они начнут кричать о переговорах», – сказал журналист.

Происходящее же в Харьковской области и попытки наступления ВСУ на Херсонщине он назвал игрой, прежде всего, на западную публику.

«Что происходит в Харькове, в Херсонщине? Там они пытаются сыграть на внутреннего зрителя, показать, что победы есть, не только их из Мариуполя выбили и Лисичанск окружают. Они хотят создать информационный прецедент и кричать о нём на весь мир, но пока этого не выходит. И вторая их главная аудитория – это внешний зритель, для того чтобы им продолжали присылать деньги, вооружения, чтобы кто-то хоть чуть-чуть потерял голову и на секунду поверил, что Украина сопротивляется и имеет хоть какие-то шансы. Для того, чтобы качать финансы, вооружение из всего мира», – объяснил Репин.