Украина хочет развалить РФ совместно с англичанами, норвежцами и казахами

27.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна бороться с Россией, расшатывая ситуацию в РФ изнутри и поддерживая сепаратистские движения в национальных республиках федерации.

Об этом пишет считающаяся влиятельной в Киеве газета «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При благоприятном стечении обстоятельств, если бы угро-финские и тюркские народы объединились ради сохранения своей идентичности, они могли бы иметь немалую территорию. Конфедерацию протяженностью от Казахстана до Баренцева моря! И им могли бы, при необходимости, помогать если не норвежцы с британцами (с моря), то казахи с юга», – говорится в статье.

Там перечисляются народы, которые, якобы, были разделены и ассимилированы во времена СССР. Также автор призывает усилить информационную борьбу с РФ и внутри Украины, убеждая русское население, что оно на самом деле является украинским.

«Мы явно не дорабатываем на идеологическом фронте. А разве не в похожей ситуации украинцы Харькова или Одессы? Теперь появляется дополнительная возможность апеллировать к сознательности населения этих городов.

Защищая украинскость, мы существенно улучшаем духовную экологию планеты. Ведь украинцы никогда не будут ассимиляторами (! – ред.). Никогда не будут менять границы и никогда не спровоцируют войну.

Наша идеология — самозащита и помощь более слабым. Рассказы об Идель-Урале должны сопровождаться информацией о состоянии дел в Мариуполе, Бердянске, Измаиле. Здесь нам необходимо найти как можно больше союзников.

Уровень информированности наших активистов должен быть высоким. Ведь далеко не все жители Одессы или Николаева непоправимые имперцы. Очень много граждан (особенно украинского происхождения), читая о печальной судьбе народов России, почувствуют отвращение к имперской политике ассимиляторства.

И себя предпочтут идентифицировать не с «русским миром», а с Украиной. Активно помогая народам России, мы автоматически утверждаем украинскую Украину», – пишет газета.

Ранее глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко вместе с соратниками презентовала обращение к ООН и другим международным организациям, в котором осуждалось «нарушение прав коренных народов в Российской Федерации». По словам Гопко, «речь идет о народах, которые испокон веков живут на своей земле, и территории которых в свое время были включены в состав Российской империи, СССР, а теперь – Российской Федерации. Это народы Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов РФ».