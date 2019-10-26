Украина хочет стать для США «европейским Израилем»

26.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украине следует заменить просительную риторику о членстве в НАТО на двухстороннее сотрудничество с США.

Об этом в статье на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бардрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях тектонических сдвигов в НАТО акценты стоит перевести на организацию двустороннего сотрудничества с США. Это не меняет отношения к переходу на стандарты Альянса, но просительную риторику с членством в организации стоит заменить более эффективным «рабочим» взаимодействием. И это не столько взаимосовместимость войск, сколько взаимопроникновение технологий, дозированные закупки некоторых элементов западных вооружений», – считает автор.

«Но самое главное – организация системной и выверенной работы на сближение с США (чего реально не было до сих пор, несмотря на пламенную риторику пятого президента). Эксперты Украинского института исследований безопасности считают, что при определенных обстоятельствах Украина могла бы стать для США «европейским Израилем», со всеми вытекающими последствиями», – пишет Бадрак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», генерал ВСУ не побоялся заявить, что Украине не нужно НАТО.

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