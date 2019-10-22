Генерал ВСУ не побоялся заявить, что Украине не нужно НАТО

22.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские политики и эксперты боятся говорить о нейтральном статусе, но это может вернуть Украину к статусу настоящего игрока на мировой арене.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский, в 2014 году занимавшийся разведением противоборствующих сторон после первых Минских соглашений.

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По его словам, Россия не заинтересована в протестах, которые проходят на Украине под лозунгом «Нет капитуляции».

«Ну зачем ей это?», – удивляется Думанский.

«Чтобы наша страна была слабее, власть была слабой и ничего не контролировала», – объясняет журналист издания.

«Ну а дальше? Все действия, которые осуществляет другое государство, делаются исключительно в ее интересах», – отметил генерал.

«Разве слабая Украина это не интерес России?», – интересуется журналист.

«А мы такие сильные? Куда нас дальше уже ослаблять? Что потом делать с этим слабым организмом? Затем его нужно будет лечить», – парировал собеседник издания.

Ему тут же говорят, что слабый «организм» никто не возьмет ни в НАТО, ни в ЕС, что должно быть в интересах России.

«Моя личная позиция – нам и не нужно НАТО. Я считаю, что Украина должна быть в нейтральном статусе. Это то, что мы должны обязательно использовать. Да, мы должны развиваться, развивать свою систему безопасности, систему обороны, брать лучшие мировые образцы, находить друзей: американцев, европейцев, но наш нейтральный статус даст нам очень много возможностей в решении существующих проблем. Политики боятся об этом говорить, даже некоторые эксперты, но это то, что может вернуть Украину к статусу настоящего игрока на мировой арене», – подчеркнул Думанский.

Напомним, что на Украине законодательно закреплен курс Украины на членство в НАТО.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты предупредили, что воюющий Донбасс никогда не согласится со вступлением в НАТО.