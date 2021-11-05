Украина хочет завести на Донбасс западную миссию под предлогом применения «неизвестного оружия России»

05.11.2021 16:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Якобы из-за использования Россией «неизвестного оружия» в Донбассе, Украине угрожает серьёзная экологическая катастрофа.

Об этом в ходе брифинга заявила депутат от «Слуги народа» Виктория Вагнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тысячи взорвавшихся снарядов и гранат, использование агрессорами и террористами неизвестного оружия привело к загрязнению подземных вод, водоёмов, проседанию грунта, загрязнению атмосферы, уничтожению объектов природно-заповедного фонда и лесным пожарам», – сказала она.

Ее коллега Юлия Овчинникова анонсировала, что Киев будет использовать этот предлог для очередных нападок на Россию и попытается завести в Донбасс новую западную миссию.

«Мы должны отреагировать и дать возможность международным партнёрам, которые не имеют доступа с 2017 года, зайти и провести мониторинг экологии. Потому что эта ситуация может выйти на международный уровень, и она уже там», – резюмировала депутат.

Напомним, накануне представитель ЛНР заявил, что Владимир Зеленский замалчивает экологические проблемы, которые возникли из-за действий Украины на Донбассе и в Крыму.

«Там есть «Рубежанский Краситель», есть химия, есть нефтехимия, есть целый ряд других предприятий, которые откровенно брошены. Они перестали откачивать воду, они перестали обеззараживать территорию. Это всё там происходит. Последствия лесных пожаров, которые были на той территории, тоже никто не ликвидировал. Но это же Зеленского не интересует»,– объяснил советник МИД ЛНР Родион Мирошник.