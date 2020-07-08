Украина лезет головой в грузинскую петлю 2008 года

08.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинцы так уверены в поддержке НАТО, что морально готовятся к возможной войне с РФ, несмотря на грозящий им грузинский сценарий 2008 года.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские комментаторы заявляют, что Россия не ответит. Говорят, мы бомбанём по Севастополю, потому что Россию ограничили в действиях. Мы будем воевать с русскими и «Джавелины» будем поставлять в Донбасс, вопреки тому, что обещали всем – и американцам, в том числе.

А Россию якобы ограничили натовцы и сказали не использовать авиацию и ракеты, а если будете использовать, НАТО вступится за Украину. Украинцы зомбируют себя этими заявлениями, уже верят в победу, уже более 50% украинцев по опросам действительно верят, что в случае широкомасштабной войны Украина запросто победит Россию», – заявил Корнилов.

«Эта слепая вера создаёт предпосылки для возможного серьёзного конфликта. Вспомните Грузию 2008 года, как всех мастей эксперты, в том числе и украинские, массово заявляли о том, что мощная грузинская натасканная натовцами армия с лёгкостью победит отсталую армию России. Мы помним, чем это завершилось», — добавил эксперт.

Напомним, ранее украинский экономист Максим Гольдарб заявил, что украинские политики, военные и чиновники провоцируют Москву и постоянно заявляют, что Россия нападет, готовя жителей Украины к тому, что война неминуема.